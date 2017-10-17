Звезда из "Не родись красивой" выступит на театральной сцене в Карелии

Фестиваль "Золотая маска" представит с 20 по 28 октября спектакли Российского академического Молодежного театра и Московского театра юного зрителя в Петрозаводске и Костомукше.

Как рассказали в министерстве культуры республики, в программу также вошли карельские спектакли, отмеченные премией "Золотая маска". Это спектакль Театра кукол "Железо" и балет Музыкального театра "Ромео и Джульетта".

Российский академический Молодежный театр (Москва) представит спектакль "Лада, или Радость", поставленный режиссером Мариной Брусникиной по повести поэта-постмодерниста Тимура Кибирова. Это взгляд нашего современника на будни российской деревни, доброе, но при этом совершенно не сентиментальное видение сельской жизни. Жанр спектакля определен как "хроника верной и счастливой любви". Главную роль исполняет Нелли Уварова, которая играла в сериале "Не родись красивой".

Московский ТЮЗ привезет в Петрозаводск два спектакля – "С любимыми не расставайтесь" и "Плешивый амур" в постановке Генриетты Яновской. Генриетта Яновская собрала спектакль "С любимыми не расставайтесь" из нескольких произведений А. Володина, объединенных темой одиночества, любви и потерь.