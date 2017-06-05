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19:10, 05 Июня 2017

Звезда "Универа" подаст в суд на телепрограмму из-за неудачного ремонта

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Актер Виталий Гогунский принял участие в передаче о ремонте, где ему предложили отделать комнату для дочери. Качество выполненной работы повергло звезду в шок.

Как отмечает Starhit, звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский не так давно сыграл свадьбу со своей избранницей Ириной. После бракосочетания один из телеканалов предложил новобрачным помощь в обновлении квартиры. Супруги решили устроить дочери Милане сюрприз и отреставрировать ее комнату. Семья переехала в загородный дом и стала предвкушать, чем же смогут их удивить дизайнеры.

"Как только Виталий, Ирина и Милана переступили порог квартиры, они были ошарашены. По их утверждениям, в детской стояла мебель низкого качества, обои держались "на честном слове", а плинтусы начали отходить от стен. Несмотря на нежно-розовый цвет, спальня мало напоминала комнату принцессы. Семилетняя девочка даже расплакалась от обиды", - пишет издание.

Последней каплей для Виталия и Ирины стало то, что рабочие заменили их хорошие деревянные окна на пластиковые. Супруги не понимают, зачем надо было срывать рамы, которые стоили 15 тысяч долларов. На требования вернуть им старую мебель Гогунские получили отказ. Эта ситуация возмутила семью, которая теперь готовит иск на один миллион рублей.

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