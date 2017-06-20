"Звонарь – это не профессия, и не хобби. Это откуда-то свыше"

На острове Кижи прошёл фестиваль колокольных звонов.

В нём приняли участие ведущие звонари из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Великого Новгорода, музыковеды-кампанологи, учёные, занимающиеся историей колокольного искусства в России и в Республике Беларусь.

Только в 60-е годы XX века исследователи начали восстанавливать традиции колокольных звонов России. Они пытались понять, как раньше звучала Русь, ведь все города стояли в цепочке монастырей, храмов, церквей, и колокольный звон был привычным как воздух. Как рассказала на симпозиуме "Музей и практическая кампанология" доцент Белорусского государственного педагогического университета Елена Шатько, традиции колокольных звонов в Беларуси восстанавливать не пришлось. Каким-то чудом и старинные колокола, и звонницы в советской Белоруссии сохранились. Удивительный факт: колокольные звоны звучали даже во время первомайских демонстраций! Елена Шатько провела масштабное научное исследование и паспортизацию колоколов. Свою книгу "Колокольный звон Белой Руси: тысячелетие традиции" Елена подарила музею "Кижи".

Много прекрасных докладов прозвучало на симпозиуме звонарей. Специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга поделились результатами осмотра, взвешивания, прослушивания и оценки качества колоколов, отлитых для Исаакиевского собора на заводе "Вера" в Воронеже. Ведущий научный сотрудник музея "Кижи" Виола Гущина рассказала, как кижские звоны отразились в творчестве карельских композиторов. Большую дискуссию вызвало выступление звонаря Олеси Ростовской из Москвы. Она рассказала об одном из экспериментов в области колокольной музыки – игре на нефритовых "колоколах". Оценки звучали разные, от "Какие они красивые!" до "Это псевдонаучно! Так нельзя!". Аспирант Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова, звонарь Кирилл Гуреев попытался систематизировать все варианты колокольных звонов и представил доклад "Стабильность и уникальность колокольных наборов как фактор, обеспечивающий вариантность в искусстве звонов".

Самым ярким мероприятием фестиваля стал гала-концерт звонарей. Разные школы, техники колокольных звонов участники фестиваля представили гостям острова Кижи, поочередно поднимаясь на колокольню часовни Михаила Архангела. Туристы могли и сами попробовать себя в роли звонаря – небольшая звонница была установлена недалеко от Кижского погоста.

Приветствуя участников фестиваля, директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова особенно поблагодарила организатора форума, знаменитого кижского звонаря Игоря Хуттера – благодаря его энтузиазму на заповедный остров приезжают лучшие специалисты в области колокольных звонов из России и других стран.

Один из самых молодых участников фестиваля – 23-ёхлетний Арсений Быкадоров, сын знаменитого музыканта, "дедушки" из группы "Myllarit". В 2014 году Игорь Хуттер услышал, как Арсений звонил "для себя" в колокола, и понял, что это искусство должны слышать все. Сейчас Арсений Быкадоров – уже опытный звонарь, он служит и в петрозаводских храмах, и на острове Кижи. Отвечая на вопрос об особенностях профессии звонаря, Арсений сказал: ""Звонарь – это не профессия, и не хобби. Это откуда-то свыше…".