Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
11:57, 18 Сентября 2017

Звонок о взрывном устройстве дестабилизировал работу мэрии Петрозаводска, сообщила Мирошник

По теме

Власти Петрозаводска заявили в УФАС на фирму, собиравшуюся благоустраивать "Ямку"
18.09.17 13:16
УФАС усмотрело признаки нарушения в рекламной SMS-рассылке "Билайн"
18.09.17 13:11
"КонтракТ" от Сампо.ру
18.09.17 13:10
Все новости
Загрузка...

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, что происходило в мэрии вечером 12 сентября, когда неизвестный сообщил о якобы заложенном в здании администрации взрывном устройстве.

Напомним, вечером 12 сентября в Петрозаводске из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы несколько торговых центров, мэрия, парламент и ряд других учреждений. Работавшие на месте экстренные службы взрывных устройств не обнаружили. Правоохранительные органы решили не комментировать случившееся. Волна аналогичных анонимных звонков прокатилась по всей стране.

По просьбе журналистов Ирина Мирошник сегодня рассказала, что происходило в мэрии 12 сентября после того, как было получено тревожное сообщение.

"Такая ситуация произошла второй раз за прошедшие два года моей деятельности (на посту главы города). Мы работали по существующей схеме, порядку. Сигналы поступили – мы уведомили соответствующие службы, и соответствующие службы направили к нам свои подразделения. Здание было оцеплено, проверено, все было в штатном режиме. Есть модель поведения, порядок поведения. Мы действовали согласно этому порядку, поэтому нас эта ситуация врасплох не застала", - сказала она.

Вместе с тем, градоначальница призналась, что сообщение о заложенном взрывном устройстве дестабилизировало работу администрации:   

"Конечно, это дестабилизировало работу. Единственное, что администрации города в некотором смысле повезло, потому что под конец рабочего дня эти сигналы поступили. Но все равно потом сотрудники вынуждены были после снятия оцепления возвращаться на работу и завершать рабочие вопросы. Скажем так, минимально нам это помешало, с точки зрения выполнения рабочих вопросов и обязанностей, но тем не менее определенные неудобства были".

Отвечая на вопрос, что же все-таки произошло, Ирина Мирошник сказала, что информацию об этом черпала в СМИ.

"Хулиганы. Возможно, какие-то вирусы. Здесь пока однозначной оценки нет", - отметила она.

Обсуждая с главой города эту тему, журналисты предположили, что отсутствие официальных комментариев от правоохранителей может в данной ситуации стать дополнительным поводом для беспокойства. Но Ирина Мирошник на это заметила:

"Здесь силовым структурам и не нужно торопиться с оценками, надо все следственные мероприятия до конца провести и купировать это в дальнейшем. Не думаю, что в данном случае есть поводы для паники и волнений. Органы сделают свою работу и, уверена, по возможности постараются все предотвратить в дальнейшем", - добавила глава города.

По теме

Власти Петрозаводска заявили в УФАС на фирму, собиравшуюся благоустраивать "Ямку"
18.09.17 13:16
УФАС усмотрело признаки нарушения в рекламной SMS-рассылке "Билайн"
18.09.17 13:11
"КонтракТ" от Сампо.ру
18.09.17 13:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.09.2017, 19:55
В Карелии столкнулись поезда - появились фото с места крушения
12.09.2017, 17:03
Итоги выборов:  победителей больше, чем один
13.09.2017, 09:21
Суд без события преступления
17.09.2017, 09:03
В Петрозаводске 18-летний водитель разбился на мосту
11.09.2017, 08:56
ЦИК: Парфенчиков победил на выборах главы Карелии
17.09.2017, 12:27
ВИДЕО: Девушка на иномарке провалилась в яму, свернув на Гоголевский мост

Аналитика

Сегодня 13:15
Политкухня
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!"
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 2
15.09.2017 14:30
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Связь-Банк: государственное в тренде
14.09.2017 11:55
Суд без события преступления 8
13.09.2017 09:21
Вся аналитика

Чтиво

13.09.2017 11:50
Личное мнение
Счастье быть шибздиком 1
Наш любимый блогер Наталья Ермолина рассказала о своей мантре, молитве, домашней заготовочке для Бога.
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 15
04.09.2017 17:13
Выборы смешат, Камирова плачет, Кобзон зажигает, кадеты служат 20
04.09.2017 15:28
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (11)
Оно
Напарник
Гоголь. Начало (18+)
Удача Логана
Дозор джунглей
детям
Твое имя
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
Гоголь. Начало (16+)
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»