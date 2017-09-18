Звонок о взрывном устройстве дестабилизировал работу мэрии Петрозаводска, сообщила Мирошник

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, что происходило в мэрии вечером 12 сентября, когда неизвестный сообщил о якобы заложенном в здании администрации взрывном устройстве.

Напомним, вечером 12 сентября в Петрозаводске из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы несколько торговых центров, мэрия, парламент и ряд других учреждений. Работавшие на месте экстренные службы взрывных устройств не обнаружили. Правоохранительные органы решили не комментировать случившееся. Волна аналогичных анонимных звонков прокатилась по всей стране.

По просьбе журналистов Ирина Мирошник сегодня рассказала, что происходило в мэрии 12 сентября после того, как было получено тревожное сообщение.

"Такая ситуация произошла второй раз за прошедшие два года моей деятельности (на посту главы города). Мы работали по существующей схеме, порядку. Сигналы поступили – мы уведомили соответствующие службы, и соответствующие службы направили к нам свои подразделения. Здание было оцеплено, проверено, все было в штатном режиме. Есть модель поведения, порядок поведения. Мы действовали согласно этому порядку, поэтому нас эта ситуация врасплох не застала", - сказала она.

Вместе с тем, градоначальница призналась, что сообщение о заложенном взрывном устройстве дестабилизировало работу администрации:

"Конечно, это дестабилизировало работу. Единственное, что администрации города в некотором смысле повезло, потому что под конец рабочего дня эти сигналы поступили. Но все равно потом сотрудники вынуждены были после снятия оцепления возвращаться на работу и завершать рабочие вопросы. Скажем так, минимально нам это помешало, с точки зрения выполнения рабочих вопросов и обязанностей, но тем не менее определенные неудобства были".

Отвечая на вопрос, что же все-таки произошло, Ирина Мирошник сказала, что информацию об этом черпала в СМИ.

"Хулиганы. Возможно, какие-то вирусы. Здесь пока однозначной оценки нет", - отметила она.

Обсуждая с главой города эту тему, журналисты предположили, что отсутствие официальных комментариев от правоохранителей может в данной ситуации стать дополнительным поводом для беспокойства. Но Ирина Мирошник на это заметила:

"Здесь силовым структурам и не нужно торопиться с оценками, надо все следственные мероприятия до конца провести и купировать это в дальнейшем. Не думаю, что в данном случае есть поводы для паники и волнений. Органы сделают свою работу и, уверена, по возможности постараются все предотвратить в дальнейшем", - добавила глава города.