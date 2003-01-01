РЕКЛАМА
«Мы видим это вовремя»: как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения
30 ноября, 17:31
«По-братски»: о туристах, оленях и электрофорной машине любви
28 ноября, 19:11
Игорь Зубарев: Увеличение потребления рыбы не должно происходить через удорожание
28 ноября, 16:30
1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со спидом
Сегодня 08:03
Минздрав Карелии в День борьбы со спидом расскажет о заболевании и ответит на вопросы жителей.

фото: © Минздрав Карелии

Всемирный день борьбы со СПИДом установлен решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеей ООН в 1988 году.

Первые больные синдромом приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД) были выявлены Американским Центром контроля над заболеваниями в 1978 году. Однако ряд исследователей полагает, что болезнь в ее современном виде появилась на Земле более 60 лет назад. Самым ранним подтверждением выявления вируса являются обнаруженные в Киншасе (Конго) в 1959 году сохранившиеся образцы тканей человека.

В России первый случай этого заболевания был зарегистрирован в 1987 году у переводчика, который долгое время жил в Африке. Сейчас около миллиона россиян живут с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, а общее количество инфицированных может составлять порядка 1,3 миллионов. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в нашей стране постепенно стабилизируется. В 2024 году число впервые выявленных больных уменьшилось на 9,9 процента по сравнению с 2023 годом.

В мире проживают порядка 40 миллионов человек, страдающих ВИЧ.

 

В этот день по всему миру проводятся различные просветительские, профилактические и диагностические мероприятия, включая добровольное тестирование на ВИЧ. В Петрозаводске в студию Центра управления регионом сегодня  придет Елена Коваленко, руководитель Центра СПИД, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Карелии. Она расскажет, что такое ВИЧ-инфекция, что нужно знать всем об этом заболевании и как не заболеть.

Обсудить (0)
