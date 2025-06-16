1 млрд рублей вложит компания «БИОЭН» в открытие в Пудожском районе завода по камнеобработке

Соглашение о реализации этого масштабного проекта подписали Глава республики Артур Парфенчиков и генеральный директор компании «БИОЭН» Олег Максимов на Петербургском международном экономическом форуме.

Группа компаний «БИОЭН» — давний и надежный партнер Карелии. 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме стороны подписали соглашение о создании на территории Пудожского района завода по производству изделий из камня. В районе поселка Нефтебаза компания откроет 4 производственных цеха. Объем финансирования значительный — 1 млрд рублей.





Это уже третий совместный проект республики с компанией «БИОЭН». В феврале 2024 года совместно с Правительством города Москвы и ООО «Биоэн трейд» был заключен первый межрегиональный офсетный контракт на поставку щебня на сумму более 61 млрд рублей. Он вошел в десятку крупнейших по величине закупки за всю историю современной контрактной системы. В настоящее время инвестор завершает строительство завода по разработке месторождения Ситозерское в Кондопожском районе с общим объемом финансирования 1,6 млрд рублей. Сейчас здесь проводится пуско-наладка оборудования. Также завершается строительство цеха по распиловке блочного камня.





В прошлом году на ПМЭФ Правительство Карелии и заключили соглашение о дополнительных инвестициях в производственный комплекс по изготовлению камня.



— «В рамках сотрудничества с компанией «БИОЭН» мы решаем важные для Карелии задачи. Это инвестиции, рабочие места, налоги, это развитие, в том числе наших отдаленных территорий республики, таких как Пудожский район. Мы уверены, что пудожская площадка быстро начнет работу. Проект планируем реализовать в течение года. Здесь в два раза больше, чем в Кондопожском районе, будет и цехов, и инвестиций. Спасибо компании, что она берет на себя и социальную нагрузку, участвуя в благоустройстве наших населенных пунктов», — заявил Глава Карелии Артур Парфенчиков.





Генеральный директор ООО «БИОЭН» Олег Максимов сообщил, что уже в течение месяца компания зайдет на будущую производственную площадку в Пудожском районе и начнет подготовительные работы к строительству завода.



— «В Пудоже добывается гранит очень интересного цвета — красно-зеленый. Он подходит на мощеные плиты, используется в облицовке. Поэтому будем выпускать плиты, бордюры и отделочные элементы. Я надеюсь, что через год мы подпишем с Карелией новое соглашение о сотрудничестве. Мы рады нашему эффективному взаимодействию. При реализации проектов Правительство республики помогает нам решать производственные задачи», — отметил Олег Максимов.

