1 октября пенсионеры Петрозаводска смогут бесплатно ездить в общественном транспорте и посетить музей «Кижи»

Акции приурочены к Международному дню пожилого человека.

На своей странице в соцсети Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала, что в честь праздника Международного дня пожилого человека автотранспортные предприятия города сделают 1 октября льготный проезд для пенсионеров.



– На одних маршрутах с них и вовсе не будут брать деньги, на других – сделают скидку. Условия у компаний разные. Для льготного проезда при себе необходимо иметь подтверждающий документ, – отметила руководитель карельской столицы.

Все троллейбусы и автобусы №30 (ПМУП «Городской транспорт»). Проезд бесплатный для людей старше 60 лет.

Автобусы № 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 27 (ООО «АТП», ООО «АТП 2», ООО «АТП 3», ООО «Авто Сити», ООО «Автотранспортное предприятие № 4 «Тосноавто», ООО «Транспортная компания»). Проезд бесплатный для людей старше 60 лет.

Автобусы № 3 и 25 (ООО ТК «Паллада»). Проезд бесплатный для людей старше 70 лет.

Автобусы №9 и 26 (ООО ТК «Вираж» и ООО «ТК АвтоПассаж»). Скидка 50% для людей старше 65 лет при условии оплаты наличными.

В сообществе КИЖИ на Кирова | Петрозаводск опубликовано приглашение.

"Уважаемые пенсионеры! 1 октября в рамках Международного дня пожилых людей, приглашаем Вас посетить действующие выставки в Выставочном зале и Фондохранилище музея бесплатно! В этот день музей "Кижи на Кирова" благодарит всех пожилых людей за то, что они сделали для подрастающего поколения и то, что они делают для нас сейчас, за накопленный опыт, мудрость, бесценное время. Телефон для справок: (8142) 79-98-66, +7 (921) 527-44-50", написали в сообществе.