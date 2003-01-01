1 октября по всей стране включат сирены и громкоговорители

1 октября в России пройдет плановая проверка систем оповещения населения.

МЧС России сообщает, что проверка нужна, чтобы убедиться в работоспособности системы оповещения. Она предназначена для оповещения людей при угрозе чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Во время проверки также будут задействованы телевидение и радио. Информация о проверке появится в эфире основных каналов и в мобильном приложении «МЧС России».

Услышав звук сирены, гражданам следует сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

Предыдущая подобная проверка проводилась в марте 2025 года.