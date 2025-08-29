1 сентября стартует прием работ на конкурс «Люблю тебя, Карелия»

О запуске республиканского конкурса детского рисунка, посвященного Карелии, его организаторы объявили в преддверии празднования 105-летия республики.

Участникам предстоит изобразить узнаваемые объекты региона — архитектурные памятники, природные достопримечательности, промышленные символы или любимые места родного города/посёлка, главное — раскрыть уникальность места, передать личное отношение.

Творческое состязание проводится в период с 27 мая по 26 сентября 2025 года. К участию приглашаются воспитанники детских школ искусств (ДШИ), художественных студий, домов детского творчества и все желающие в возрасте от 10 до 18 лет. Работы могут быть выполнены в разных техниках, с использованием различных художественных материалов — гуашь, акварель, тушь, карандаши, фломастеры, пастель и прочее.

Конкурс, призван привлечь внимание жителей и гостей республики к уникальной красоте Карелии, а также пробудить интерес школьников к познанию особенностей края через творчество.

Инициаторами и учредителями конкурса выступают администрация Кондопожского района, группа компаний «Карелия Палп» и детская школа искусств Кондопоги.

— Мы очень надеемся, что участникам конкурса удастся запечатлеть в своих работах красоты нашего края, все то новое и интересное, что им откликается, чем бы им хотелось поделиться, — говорит директор ДШИ Ольга Богданова. — Лето — это время ярких впечатлений, солнечного тепла и бесконечного вдохновения, которые, я уверена, юные художники смогут не только сохранить в памяти, но и передать зрителям посредством творческих замыслов.

Конкурс проводится в несколько этапов:

▪ первый этап (с 27 мая до 01 сентября 2025 года включительно) —информирование участников;

▪ второй этап (с 01 сентября до 11 сентября 2025 года включительно) — прием работ;

▪ третий этап (с 11 сентября до 17 сентября 2025 года включительно) — работа Жюри, подведение итогов, информирование о результатах конкурса;

▪ четвёртый этап (17-26 сентября 2025 года) — оглашение результатов Конкурса, вручение памятных дипломов и призов лауреатам и победителям,

— Для кого-то Карелия — это излюбленный маршрут для путешествий, а для юных кондопожан — малая родина, земля предков, — делятся в пресс-службе группы компаний «Карелия Палп». — Наш конкурс нацелен на формирование позитивного и осознанного отношения молодежи к культурно-историческому и промышленному наследию региона и развитию патриотизма через творческую деятельность.

Лучшие работы участников творческого состязания будут представлены на уличной выставке у Дворца искусств Кондопоги — в одном из самых посещаемых мест города.



Все подробности — в Положении о конкурсе.