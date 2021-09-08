День Республики Карелия будут праздновать в Калевале 10 и 11 сентября

В эти дни в Калевале для жителей района и гостей состоятся праздничные мероприятия с участием творческих коллективов, артистов, мастеров по народным ремеслам.

Праздник проводится в сокращенном формате из-за действующих антиковидных мер, поэтому программа не предполагает больших мероприятий. Сэкономленные средства направлены на благоустройство Калевалы.

В программе праздника - возложение венков к Братской могиле в дань уважения к героической истории защитников Калевалы и Карелии. Также в Доме культуры состоится спектакль Калевальского народного театра по пьесе Лео Нярья «Запевай–ка песню, карел!» и праздничный концерт. На мероприятии с участием Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова наградят жителей республики, внесших большой личный вклад в развитие региона. В завершение всех праздничных мероприятий его участников ждет салют.

В преддверии празднования Дня Республики Карелия на протяжении 2-х лет в районе проводились масштабные мероприятия по благоустройству, ремонту социальных объектов, объектов жилищно–коммунального, дорожного хозяйства. На эти цели району было выделено 50 млн. руб. Район — активный участник федеральных и муниципальных программ, по которым также получил средства. В результате Калевала и многие населенные пункты преобразились, стали более комфортными, получили импульс к дальнейшему развитию. Работы были проведены по запросам жителей района.

Так, в Калевале была заасфальтирована часть дороги «Кола» — Калевала-Лонка, которая проходит по улицам Советская и Ленина. Это 5 км асфальтового покрытия.

Большой объем работ был проведен по благоустройству территорий поселка. Частично были заасфальтирована улицы Вяйнямейнена, Красноармейская, Полевая, Стрельникова, Пионерская, Садовая, участок дороги по ул. Ленина к братской могиле, а также участок дороги в районе А. С. Были проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия улицы Южная, ул. Первомайская, ремонт площади у церкви в пос. Калевала. На эти цели в целом было выделено из различных бюджетных источников 44 млн 743 тыс. рублей. Проведен ремонт по улицам: Михеевой, Октябрьская, Первомайская, Ленина, Карельская, ул. Восточная, ул. Луговая, ул. Западная, ул. Мичурина, пер. Южный, и ул. Центральная в пос. Куусиниеми. Отремонтирован подъезд к музыкальной школе, ул. Заламбино, перекресток ул. Сампо и пер. Сосновый. Работы проведены на общую сумму 3 млн 828 тыс. рублей.

Преобразилось памятное место «Сосна Леннрота», которое традиционного посещают туристы. Информационные стенды и экспонаты рассказывают о богатейшей истории и знаменитых людях Калевалы. На площадке установлен новый арт-объект. Из дерева вырезано изображение Айно, одной из героинь эпоса «Калевала».

Большой объем работ проведен в живописном во все времена года месте отдыха парке «Святая роща». Обустроены дорожки, установлены скамейки, урны, обеспечено освещение. Благоустройство было проведено за счет субсидии из республиканского бюджета на сумму 1 млн 829 тыс. руб. Продолжением проекта парка «Святая роща» стало обустройство набережной в районе ул. Руны Калевалы. Общая стоимость проекта по программе поддержки местных инициатив составила 1 млн 76 тыс руб. Более 800 тыс. рублей (75%) выделил бюджет Карелии, остальные средства — местного бюджета и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.

Оба новых проекта по благоустройству выполнены в едином стиле и позволяют как гостям исторического места, так и коренным жителям поселка еще более глубоко оценить красоту северного края.

В преддверии Дня Республики в Калевале провели покраску фасадов многоквартирных домов на сумму 4 млн 423 тыс. рублей, фасадов типографии этнокультурного центра «Калевалатало», Детского сада № 2, детской юношеской спортивной школы возле хоккейного корта, дренажной насосной станции. Стоимость работ составила 1 млн. 158 тыс. рублей.

Программа праздничных мероприятий