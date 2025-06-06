10 млрд рублей может получить Сортавала по федеральной программе

Город в Приладожье борется за включение в масштабную федеральную программу, по которой может получить 10 млрд рублей на комплексное развитие.
Об этом рассказал глава округа Сергей Крупин. Два года назад Сортавала вошла в перечень опорных населенных пунктов России. Такой список был сформирован федеральным правительством, чтобы стимулировать развитие малых городов и поселков, которые должны стать точками роста в том числе для прилегающих территорий.
Читайте в нашем новом материале, по каким факторам город попал в этот перечень и на что планируется направить миллиарды.
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