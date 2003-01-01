Завод-изготовитель «СИМАЗ» уже приступил к сборке автобусов для Петрозаводска.
Мокрый снег и потепление до +4℃ обещают в Карелии 2 декабря
Утвержден график выплат пенсий и детских пособий в декабре в Карелии
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз
Старейшая жительница России умерла на 115-м году жизни
На площади Кирова в Петрозаводске начался монтаж главной новогодней ели
Элиссан Шандалович провел прием граждан
Десять автобусов закупят для Петрозаводска до конца года
Связь для севера: в карельский поселок Малиновая Варакка пришел высокоскоростной интернет
Стартовала продажа билетов на субсидированные рейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды
Петрозаводчанка потеряла более 1,1 млн рублей из-за мошенников
В России могут ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков
Следком заинтересовался обрушением части колонны недавно отремонтированного музея в Сегеже
В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек из приюта
В Карелии прошел «самый жаркий танцевальный чемпионат на севере»
Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электричества в начале декабря
Пять человек человек пострадали в ДТП на трассах Карелии в выходные
Скончалась заслуженный врач Карелии, психиатр Светлана Герасёва
В Петрозаводске за выходные отстранили от управление 13 водителей
В Карелии на конькобежном стадионе заменяют устаревшую систему освещения для занятий вечерним спортом
Ольга Шмаеник предложила направить на ремонт двух дорог в Пряже почти 39 млн рублей
Путин подписал указ об отмене виз для туристов из Китая
В Карелии на мужчину завели два уголовных дела за хранение пороха и патронов
В Карелии с начала года падение в обрабатывающей промышленности, но рост производства металлоконструкций и крошки
На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек 2025 года
Пьяный водитель устроил ДТП на Лососинском шоссе в Петрозаводске
Ученые ПетрГУ разработали антистресс для рыб
44-летнего мужчину сбили в Петрозаводске
В Суоярви горел расселенный многоквартирный дом
Мошенники обманули школьницу из Петрозаводска под предлогом бонусов в игре
Финляндия планирует использовать спутники для наблюдения за границей с Россией
Стало известно, когда в Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову
Экс-депутат Заксобрания Карелии, бизнесмен Сергей Пирожников рассказал Forbes, что продал «Купибилет»
1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со спидом
В Петрозаводске покажут фильмы Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Северные районы Карелии 1 декабря ждут снегопады
Сортавальские конькобежцы смогут тренироваться в темное время суток
В Минпросвещения заявили о рекордном интересе школьников к учебе в колледжах
«Было предостаточно времени…» Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о будущем WhatsApp*
Карельские хлебозаводы успокоили любителей ржаного хлеба в республике
В Суоярви волк попытался утащить в лес собаку
Карельские ученые провели Географический диктант не только в республике, но и в Антарктиде
От черно-белой фотографии до 3D снимка: отделению УЗИ Республиканского перинатального центра исполнилось 30 лет
Мокрый снег, дождь: прогноз погоды на 1 декабря
Лыжную базу и биатлонный комплекс обнесут забором в Костомукше
ВЦИОМ: 86% россиян считают материнство трудной работой
Мошенники обманули женщину, у которой сын погиб на СВО
Хозяйская лайка покусала ребенка в одном из поселков в Карелии
Бревенчатая баня горела в вепсском селе в Карелии
677 кг в 44 оттенках: спасатели мозаичного панно в Питкяранте провели ревизию запасов смальты для реставрации
Жителям Карелии напомнили о штрафах за езду на летней резине с 1 декабря
В Госдуме предложили ввести в обращение новую купюру
В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы
«Шансы были, но мы ими не воспользовались»: «Динамо-Карелия» провело первую игру выездной серии
На трассе «Фонтаны» установили еще одни семейные качели
Стало известно, кому с 1 декабря повысят пенсии
Госавтоинспекция Карелии проведет в декабре масштабные рейды
В Госдуме рассказали, какие новые законы вступают в силу в декабре
