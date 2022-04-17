10 тонн гуманитарной помощи отправились из Карелии на Донбасс

Жители республики собрали порядка 10 тонн гуманитарного груза, информирует управление пресс-службы главы Карелии.

В составе груза - одежда, продукты, бытовая химия и детские игрушки, сообщает управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Сегодня машина стартовала от пункта сбора гуманитарной помощи, развернутого на базе Карельского регионального отделения партии «Единая Россия». Это пятый автомобиль с грузом, сформированным совместно с региональным штабом Общероссийского народного фронта.

«Неслучайно эта акция проходит под лозунгом „Своих не бросаем“ — мы делаем всё возможное для того, чтобы люди в Луганской и Донецкой народных республиках были обеспечены предметами первой необходимости», — пояснила сотрудница регионального исполкома партии Екатерина Литвинова.

Сообщается, что вещи в пункты приема гуманитарной помощи приносят ежедневно. Часть из них передают беженцам, которые сегодня находятся в Карелии — это около 125 человек. Остальной груз отправляют в распределительные центры. Сообщается, что в основном требуются предметы первой необходимости.

В Петрозаводске сдать гуманитарную помощь можно в пункт на базе регионального отделения Народного фронта (улица Дзержинского, 3 с 09:00 до 18:00 в будние дни, телефон: 8 (8142) 59-57-84) или в региональное отделение партии «Единая Россия» (улица Энгельса, 4 с 09:00 до 17:30 в будние дни, телефон: 8 (8142) 76-74-54). Также свои пункты сбора открыты во многих районах Карелии.

Глава региона Артур Парфенчиков также принял участие в акции.