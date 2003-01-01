100 классов и 56 дошкольных групп в Карелии вывели на карантин из-за повышенной заболеваемости ОРВИ

В Карелии продолжает расти количество заболевших ОРВИ и гриппом.

Всего за минувшую неделю за медпомощью обратились 6363 человек. Это на 636 человек больше, чем на минувшей неделе. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора Карелии.

— Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 40,1%. Заболеваемость ниже эпидемического порога наблюдается во всех возрастных группах, уточнили в ведомстве.

При мониторинге выявлены риновирусы, метапневмовирусы, COVID-19 (66), вирусы парагриппа, РС-вирусы, сезонного коронавируса, гриппа А (Н3N2) — гонкогского.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ в республике приостановлена деятельность 100 классов в 35 СОШ (Пудожский, Прионежский, Кондопожский, Калевальский, Пряжинский, Пудожский р-ны, г. Сортавала, г. Костомукша, г. Петрозаводск), 56 групп в 40 МДОУ (Пудожский, Прионежский, Медвежьегорский, Питкярантский, Лахденпохский р-ны, г. Сортавала, г. Петрозаводск).

Напомним, ранее в ведомстве сообщали «Столице на Онего», что по сравнению с эпидсезонами в 2023 и 2024 годах отмечается раннее начало циркуляции гриппа и существенное увеличение доли вирусов гриппа в мониторинге. По данным ведомства, еженедельно отмечается прирост случаев заболеваний в среднем на 15%. Рост оценивается как умеренный.

Добавим, что грипп А (H3N2) был впервые зафиксирован еще в 1968 году в Гонконге и быстро распространился по всему миру, получив название «гонконгский». От пандемии, спровоцированной этим вариантом гриппа, в 1968–1970 годах умерло от одного до четырех миллионов человек по всему миру. С тех пор он регулярно возвращается в виде сезонных вспышек, меняя отдельные свойства, но сохраняя общую структуру.