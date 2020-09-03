С 2013 года в республике построено 73 и отремонтировано 210 социальных объектов

В рамках подготовки к юбилею республики на строительство и ремонт социальных объектов Карелии с 2013 по 2020 год направлено 13 млрд рублей.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики. Заседание проходит сегодня в Москве под председательством секретаря Совбеза Николая Патрушева.

По словам Артура Парфенчикова, начиная с 2013 года, в регионе построено 73 и отремонтировано 210 социальных объектов на общую сумму 13 млрд рублей. В стадии строительства или реконструкции находятся еще 20 объектов. Впервые за несколько десятков лет новым учреждением пополнится инфраструктура социальной защиты Карелии – в Костомукше будет построен дом-интернат для престарелых на 200 мест.

На развитие социальной сферы республике было предоставлено более трех млрд рублей безвозмездной помощи.

Позитивные результаты работы достигнуты в здравоохранении региона.

"Коэффициент смертности в Карелии снизился почти на 3 процента и достиг минимального значения за последние 20 лет. Младенческая смертность к уровню 2013 года сократилась более чем в 2 раза до рекордно низкой отметки, а материнскую смертность удается исключать уже почти два года. Такой значительный социально-демографический эффект достигнут в том числе благодаря открытию в 2018 году перинатального центра", – рассказал Артур Парфенчиков.





За последние годы много сделано для укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения. Открыто новое здание Сортавальской центральной районной больницы, в Петрозаводске завершается реконструкция терапевтического корпуса Республиканской больницы и приемного отделения Больницы скорой медицинской помощи.



В Республиканском онкодиспансере капитально отремонтированы помещения и закуплено современное медицинское оборудование более чем на 500 миллионов рублей. В Карелии введены в строй 36 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году откроются еще 6.

Ускоренными темпами развивается санитарная авиация, обновляется парк машин скорой помощи – Карелия получила 227 новых автомобилей. Для медицинских специалистов в районах республики приобретено 87 квартир, 27 будут закуплены до конца текущего года.





Большая работа проводится в рамках нацпроекта "Здравоохранение": в регионе создаются сосудистые центры и центры амбулаторной онкологической помощи, поставляется современное оборудование, закупаются передвижные медицинские комплексы.