100-летний юбилей празднует ветеран Великой Отечественной войны из Карелии Анна Двоеглазова

Труженице тыла Анне Васильевне Двоеглазовой из Беломорского округа исполнилось 100 лет.

3 января жительнице Беломорского округа, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Анне Васильевне Двоеглазовой исполнилось 100 лет. Об этом сообщила глава округа Ирина Филиппова в своём телеграм-канале.

— Подвиг тружеников тыла столь же значим, как и подвиг фронтовиков. Их самоотверженность, особенно женщин и подростков, которые, преодолевая лишения и голод, делали всё возможное для Победы, заслуживают глубокого уважения, — написала она.

Руководитель местной администрации пожелала Анне Васильевне крепкого здоровья, внимания родных и близких, добра, мира, а также поблагодарила её за труд в годы войны и послевоенное время.

Ранее мы рассказывали про ветерана карельской Госавтоинспекции Евгения Ивановича Калинкина, отметившего свой 90-летний юбилей.