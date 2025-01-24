100-летняя изба: в сети поделились видео с убранством вепсской избы

В одном из карельских пабликов опубликовали видео с вепсской избой.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» поделились видео избы с краткой подписью: «100-летняя Вепсская изба». Автор видео не указан.

Убранство избы довольно простое и даже привычное — при входе на видео сразу показывают большую белую печь, рядом с которой висит шкаф-посудник. Следом показывают комнату с двумя кроватями и переходят к небольшой кухне. На шкафах можно разглядеть посуду, а на деревянной лавке — далеко не столетнюю микроволновку.