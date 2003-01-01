100-летняя жительница Петрозаводска отметила юбилей

По информации администрации города, ветеран Великой Отечественной войны служила санитаркой на Карельском фронте и является Почетным гражданином Петрозаводска.
В Петрозаводске 100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Ольга Гавриловна Шерудило, о чем сообщила мэр города Инна Колыхматова.
Ольга Гавриловна родилась в 1925 году. В 18 лет она добровольно ушла на фронт, служила санитаркой в полевом госпитале на Карельском фронте. После войны работала в Петрозаводске, жила с семьей в Китае и Монголии, но всегда возвращалась в родной город.
Сегодня юбилярша сохраняет активность и ясность ума. От администрации Петрозаводска ей были переданы поздравления и пожелания здоровья. Ольга Гавриловна является Почетным гражданином Петрозаводска и примером мужества для новых поколений.