101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны из Петрозаводска Константину Панову

Карельский ветеран, участвовавший в штурме Берлина, отпраздновал 101-й день рождения.

Ветерану Великой Отечественной войны Константину Степановичу Панову, живущему в Петрозаводске, исполнился 101 год, сообщили в Петрозаводском городском Совете.

— Константин Степанович попал на фронт после окончания Хабаровского стрелково-миномётного училища. Далее он воевал на 1-м Белорусском фронте, участвовал в штурме Берлина. Ветеран является кавалером ордена Отечественной войны II степени и ордена Красной Звезды. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями, — рассказали там.

После Победы ветеран продолжил службу в армии, а в 1976 году вышел в отставку в звании полковника. Затем в течение 30 лет он работал инструктором в стрелково-спортивном клубе ДОСААФ. Трижды становился чемпионом СССР по дуэльной стрельбе, был рекордсменом Вооружённых Сил СССР и многократным чемпионом Карелии. В прошлом году депутаты Петросовета присвоили ему звание Почётного гражданина Петрозаводска.

Ранее в столице Карелии 103-й день рождения отметил потомственный врач, участник Великой Отечественной войны Валерий Иванович Иванов.