105 новых модульных почтовых отделений планируется возвести в Карелии до 2030 года

Парламентарии Карелии поддержали предложения по строительству новых модульных почтовых отделений до 2030 года.
Их планируют построить в сельских населенных пунктах с использованием быстровозводимых конструкций. Об этом на совещании в Заксобрании Карелии рассказал директор Управления федеральной почтовой службы по Карелии Александр Сачков. По его данным, в республике появилось 7 новых отделений почтовой связи, возведенных по технологии быстровозводимых конструкций. По его оценке, этот метод строительства хорошо себя зарекомендовал.
Еще 105 модульных зданий планируется возвести до 2030 года. Список населенных пунктов, в которых по технологии БВК планируется строительство почтовых отделений в 2026 году, будет утверждён в первом квартале следующего года.
Депутаты обратят внимание на приоритетные населенные пункты, включая арктическую зону, и направят предложения в «Почту России» и Минцифры России для реализации первоочередных проектов. Также обсуждались вопросы рентабельности, кадрового обеспечения и цифровизации почтовых услуг, включая интеграцию с маркетплейсами.
Ранее стало известно, что почтовое отделение на Шуйской станции могут построить раньше срока.