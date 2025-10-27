11-летняя девочка получила травму на уроке физкультуры в Петрозаводске

Петрозаводская школа выплатит компенсацию девочке, которая получила травму на уроке физкультуры.

Ребенок получил травму позвоночника повторно, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии. Первый раз в 2023 году в батутнике. Девочка получила компрессионный перелом грудных позвонков, долго лечилась, проходила реабилитацию и после целый учебный год находиась на домашнем обучении.

— В новом учебном году после прохождения профилактического медицинского осмотра ребенок был освобожден от занятий физкультуры до получения рекомендаций врача-специалиста. Однако, девочка была допущена к занятиям физкультурой, где при выполнении кувырка повторно получила травму позвоночника. Учитель не был проинформирован об имеющихся ограничениях, — уточнили в пресс-службе судов.

В результате повторной травмы девочка вновь длительно лечилась и проходила реабилитацию.

Суд взыскал со школы в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в сумме 400 000 рублей, поскольку учебное учреждение несет ответственность за здоровье и жизнь ребенка. В случае, если у школы нет для этого достаточно средств, решение должна будет выполнить администрация города как учредитель шучебного заведения.

Решение суда не вступило в законную силу.