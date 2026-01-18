11-летняя девочка пострадала под колёсами авто в Петрозаводске

В столице Карелии произошло ДТП с участием несовершеннолетней.
17 января в 15:08 в районе дома № 6 по улице Питкярантской в Петрозаводске неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 11-летнюю девочку-пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.
В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы. На следующий день, 18 января, юная горожанка обратилась за медпомощью в Детскую республиканскую больницу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
