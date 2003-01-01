РЕКЛАМА
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
00:10
«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу
Сегодня 00:10 Общество
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин раскритиковал установленные Минпросвещения нормативы для выполнения домашних заданий.

фото: © iStock

Количество времени, затрачиваемого школьниками на учёбу, суммарно превышает 12 часов в день, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

— Министерство просвещения считает, что школьники не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часов. В таком случае распорядок дня старшеклассника может выглядеть примерно так: 8.00-14.00 — учёба в школе; 14.00-16.00 — дорога домой и короткий отдых; 16.00-19.30 — выполнение домашней работы. А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьёй? — написал он.

По словам главы нижней палаты парламента, установленные 3,5 часа — это не максимум, поскольку детям приходится тратить гораздо больше времени на освоение учебной программы вне класса. Он подчеркнул, что проблема чрезмерной нагрузки школьников продолжает оставаться актуальной.

Ранее Вячеслав Володин предложил изменить подход к выполнению домашних заданий в российских школах, сделав упор на развитии творческого и критического мышления.

В парламенте Карелии рассказали, как ограничения на продажу алкоголя помогли Якутии
12 сентября, 13:55 Общество
Собаки редких пород приняли участие в двух национальных выставках в Петрозаводске
13 сентября, 23:50 Общество
Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе был пьян
13 сентября, 22:50 Дорожная хроника
Смертельное ДТП произошло на трассе в Медвежьегорском районе
13 сентября, 19:40 Дорожная хроника
В Прионежском районе два человека оказались заблокированы в перевёрнутом автомобиле
13 сентября, 14:40 Дорожная хроника
Пить или не пить? Как Карелия стала лидером по потреблению алкоголя и что делать

Во всероссийский день трезвости карельские врачи рассказали о вреде алкоголя с первой капли.

