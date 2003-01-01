«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин раскритиковал установленные Минпросвещения нормативы для выполнения домашних заданий.

Количество времени, затрачиваемого школьниками на учёбу, суммарно превышает 12 часов в день, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

— Министерство просвещения считает, что школьники не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часов. В таком случае распорядок дня старшеклассника может выглядеть примерно так: 8.00-14.00 — учёба в школе; 14.00-16.00 — дорога домой и короткий отдых; 16.00-19.30 — выполнение домашней работы. А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьёй? — написал он.

По словам главы нижней палаты парламента, установленные 3,5 часа — это не максимум, поскольку детям приходится тратить гораздо больше времени на освоение учебной программы вне класса. Он подчеркнул, что проблема чрезмерной нагрузки школьников продолжает оставаться актуальной.

Ранее Вячеслав Володин предложил изменить подход к выполнению домашних заданий в российских школах, сделав упор на развитии творческого и критического мышления.