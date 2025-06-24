здоровье работа экология
реклама на сайте
Крупнейший в России завод по производству кормов для рыб открылся в Карелии
24.06.2025 17:50
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00

12-летний мальчик скончался во время лечения в санатории по соседству с Карелией

Новости. Происшествия
08:40, 09 Июля 2025
фото: © maxim4e4ek / istockphoto

Новости партнеров

Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после смерти ребенка в санатории «Колчаново». 12-летний мальчик из Шлиссельбурга скончался вечером 7 июля во время лечения. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

— По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками медицинского оздоровительного учреждения, расположенного в селе Колчаново… при лечении в условиях санатория несовершеннолетнего 2012 года рождения наступила смерть последнего в помещении оздоровительного учреждения, — говорится в сообщении.

Санаторий специализируется на лечении детей с заболеваниями органов дыхания. По данным следствия, ребенок страдал хроническим бронхитом и астмой. По информации 78.ru, мальчик пожаловался медперсоналу на затрудненное дыхание. Во время проведения ингаляции он потерял сознание. Медики пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось. На теле погибшего не обнаружено насилия.

Тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.07.2025, 10:50
Магнитная буря началась на Земле
07.07.2025, 18:40
Форель, карп и угорь не прижились, зато судак адаптировался в карельских водоемах
03.07.2025, 09:48
«Победа» обжаловала решение суда об увеличении габаритов ручной клади
04.07.2025, 20:30
Стали известны подробности страшного ДТП в Пряжинском районе Карелии
03.07.2025, 12:25
«Она увидела, заплакала и убежала». Петрозаводская художница пишет портреты людей и снимает их реакцию
02.07.2025, 18:15
Удар током, кома, потеря ноги: шокирующие подробности ЧП с подростком в Петрозаводске

Чтиво

03.07.2025 12:25
Частная жизнь
«Она увидела, заплакала и убежала». Петрозаводская художница пишет портреты людей и снимает их реакцию
Алёна Мак – художник, поэт и писатель. Не просто художник, а уличный художник-портретист со своим очень ярким стилем. Она пишет пастелью яркие портреты гостей Онежской набережной в Петрозаводске практически каждый день.
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
26.06.2025 15:53
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
архив чтиво

Медиа

Всероссийский парад семьи прошел в Петрозаводске
08.07.2025 19:29
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение