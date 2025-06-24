12-летний мальчик скончался во время лечения в санатории по соседству с Карелией

Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после смерти ребенка в санатории «Колчаново». 12-летний мальчик из Шлиссельбурга скончался вечером 7 июля во время лечения. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

— По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками медицинского оздоровительного учреждения, расположенного в селе Колчаново… при лечении в условиях санатория несовершеннолетнего 2012 года рождения наступила смерть последнего в помещении оздоровительного учреждения, — говорится в сообщении.

Санаторий специализируется на лечении детей с заболеваниями органов дыхания. По данным следствия, ребенок страдал хроническим бронхитом и астмой. По информации 78.ru, мальчик пожаловался медперсоналу на затрудненное дыхание. Во время проведения ингаляции он потерял сознание. Медики пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось. На теле погибшего не обнаружено насилия.

Тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.