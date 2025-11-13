«12-летний цикл завершён»: в Прионежье закрывается конюшня «Старая ферма»

Стала известна причина закрытия знаменитой конюшни под Петрозаводском.
Конюшня «Старая ферма» в селе Деревянном Прионежского района закрывает двери для посетителей после 12 лет работы, сообщили в группе организации.
— 12-летний цикл завершён. (…) За эти годы мы познакомились с огромным количеством людей, которые стали друзьями навсегда. Мне кажется, что любовь к этим животным живёт в каждом из нас, они завораживают, они манят, они лечат душу, они радуют, облагораживают, учат жить… Нас посетили тысячи людей! И каждый хранит своё тёплое воспоминание о лошадках, — написали там.
Причина закрытия конюшни, по всей видимости, связана с тем, что её владелицы переезжают в другой город.
— Принять это решение было сложно, да и не принялось бы оно вообще, если бы не такой замечательный подарок судьбы. Судьба подарила мне встречу с человеком, это произошло 10 лет назад. Это была маленькая девочка Маша, которую привёл на конюшню дедушка, он сказал, что она очень много знает и хочет знать больше про лошадей. (…) Сейчас большая девочка Маша — студентка 5-го курса Вологодской молочной академии, успешно практикующий ветеринар клиники, победитель чемпионатов и конкурсов по конкуру, владелица собственной конюшни в Вологде. Это подарок судьбы! — рассказала хозяйка «Старой фермы» Татьяна Сулим.
По её словам, история конюшни имеет счастливый конец.
— Помните, лошади должны быть в жизни человека, так было тысячи лет, и так должно быть всегда, — добавила автор публикации.