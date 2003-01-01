12-летняя чемпионка мира по тайскому боксу из Карелии рискует пропустить Чемпионат Европы

Мама Серафимы Костяковой, маленькой двухкратной чемпионки мира по тайскому боксу, сообщает, что у ее дочери по-прежнему есть вероятность не принять участие в важных соревнованиях, которые могут стать решающими для ее спортивной карьеры.

Серафима Костякова, ребенок из многодетной семьи фермеров, успешно занимающаяся тайским боксом с 2019 года. 2 года подряд она представляла Россию и Республику Карелия на первенствах мира по тайскому боксу, где поднималась на высшую ступень пьедестала, как сообщает ее мама Наталья Звукова.

В итоге она выиграла чемпионат мира в Турции в 2023 году и в Тайланде в 2024 году.

В данный момент для поездки и участия в соревнованиях семье неоходимо 250000 рублей, что для них неподъемная сумма.

Мама Серафимы обращается за помощью ко всем неравнодушным и заинтересованным в поддержке спорта в Карелии, чтобы Серафима смогла поехать на Чемпионат и первенство Европы, представив наш регион там.

Добавим, что воспитанники карельской школы тайского бокса продолжительное время демонстрируют успехи на мировой арене. Так, например, Наталья Дьячкова, урожденная петрозаводчанка, является неоднократной победительницей чемпионатов России, чемпионкой Европы и чемпионкой мира среди профессионалов, а маленькая спортсменка из Петрозаводска Евгения Тирских завоевала серебро на Первенстве мира по муайтай в Таиланде в 2024 году.

