122 нарушения выявили в содержании домов в Петрозаводске

Как руководители Пудожа премии себе выписывали
09 декабря, 10:50 Статьи
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
Сортавальский школьник отправился в Ленобласть и передал мошенникам родительские сбережения

12:52

Два ветхих дома сносят в Петрозаводске

12:37

Наталья Виртуозова: Национальный центр «Россия» начинает путешествие в «Книгу сказок»

12:30

В городе Сортавала пожарные вынесли газовый баллон из горящего дома

12:21

В Петрозаводске не хватает 140 учителей и воспитателей

11:57

Предприниматель Леонид Белуга выступит как пострадавший по делу экс-депутата Тимура Зорнякова

11:49

Более 150 семей участников СВО смогли переехать из аварийного жилья в этом году

11:30

41-летняя автоледи попала в больницу после столкновения двух иномарок в центре Петрозаводска

11:20

Карельские уличные тренажеры установят в Валенсии

11:05

10:46

Молодой челябинец погиб при столкновении с фурой на трассе в Лоухском районе

10:29

Супруга главы Карелии Елена Парфенчикова провела уникальную операцию на поджелудочной железе

10:15

В Карелии юноша угнал машину отца друга и протаранил на ней шлагбаум

10:01

Глава Карелии дал старт акции «Рождественский подарок бойцу»

09:45

Более 100 продавцов представят свои изделия на «Винтажном цехе» в Петрозаводске

09:29

В Карелии подорожает вход в национальный парк «Паанаярви»

08:59

Снегоуборочная машина сгорела в Беломорском округе

08:38

Госдума разрешила Росфинмониторингу получать данные о переводах через СБП и «Мир»

08:20

«АвтоВАЗ» завершит 2025 год без убытков и выпустит несколько новых автомобилей в 2026 году

08:00

В Петрозаводске на Пушкинской улице установили новогоднюю ёлку

07:40

Поток туристов в Петрозаводске удвоился за шесть лет

07:20

В Карелии просрочка по кредитам у ИП составила 157 млн рублей, но снизилась на 20%

07:00

В Карелии в 2026 году изменятся размеры налогов и арендной платы за землю

06:40

В 2026 году программа диспансеризации в России будет дополнена новыми обследованиями

00:10

В Карелии на трассе «Кола» при столкновении двух автомобилей погиб человек

23:17

В Лахденпохском округе избрана глава и образована администрация

22:55

Путин объявил о повышении необлагаемой выплаты при рождении ребёнка до 1 млн рублей

22:30

22:20

Арестованного зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* внести в список террористов и экстремистов

21:35

Рост инвестиций в экономику Карелии превысил среднероссийский

21:01

На конкурсе «Дока Юниор» в Петрозаводске выясняли, кто лучший молодой слесарь

20:30

В Карелии на стройке горела бытовка

20:00

Живодёр ногами и поводком избил собаку в Петрозаводске

19:33

В Карелии напомнили, какой доход нужно иметь для получения пособия на детей

19:02

Бизнесмен в Костомукше получил арктический гектар под ферму с малиной и пчелами

18:31

Правительство поддержало идею чётких правил для свиданий в СИЗО

18:02

Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей о возможных отключениях электроэнергии на время ремонтов энергообъектов

17:50

Средства на снос аварийного дома в Лахденпохье освоили, а сам дом всё еще стоит

17:42

Массовая травля крыс начнётся в Петрозаводске

17:21

Температурные скачки от -7 до +2 градусов обещают в Карелии 10 декабря

17:00

Сельхозугодья больше не попадут под застройку

16:52

В Карелии молодой человек потерял почти 3 млн рублей после знакомства в сети

16:41

Шандалович проинспектировал строительство амбулаторий в Прионежском районе Карелии

16:25

В Карелии напомнили, что служба в армии и уход за ребенком входят в трудовой стаж

16:20

Минфин России расширил условия «Дальневосточной и арктической ипотеки»

16:04

В Роскачестве назвали лучшие марки игристых вин к Новому году

15:48

Задержанная за побои двухмесячной дочери петрозаводчанка избивала ее регулярно

15:24

Неисправный автобус отцепился от автомобиля техпомощи и стал его обгонять в Петрозаводске

15:15

Верховный суд РФ отказался от применения Европейской конвенции по правам человека

15:02

16-летнего петрозаводчанина обвиняют в диверсии

14:44

Молочную продукцию Акционерного общества «Славмо» высоко оценили на Международной выставке «Петерфуд-2025»

14:37

На участке трассы «Кола» в Карелии вводят ограничение скорости

14:31

«Очень жаль, что так рано»: в Медвежьегорске простятся с погибшим на СВО Игорем Лебедевым

14:16

В Карелии водитель оштрафован на 20 тысяч рублей за столкновение с питбайком

14:01

Водителям, спровоцировавшим смертельное ДТП на остановке в Петрозаводске, грозит колония

13:42

В Карелии вырастут цены на проезд в междугородних автобусах

13:28

Путин подписал указ о военных сборах

13:10

В Кондопожском районе завершается строительство сразу трех врачебных лабораторий

12:52

Житель Карелии оштрафован за постройку дома на собственном участке

12:40

В Карелии ожидаются температурные качели с оттепелями и заморозками

12:17

В 35 домах в Петрозаводске истекли сроки эксплуатации лифтов

11:48

Верховный суд Карелии начал рассматривать дело экс-главы Пудожского района о премиях для самого себя

11:30

Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год

11:13

Девушка-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске

10:58

Музей лодок в Крошнозеро пополнился миниатюрной копией старинного судна

10:37

Освещение на Лососинском шоссе в Петрозаводске модернизировали

10:19

На «Фонтанах» начали укатывать лыжную трассу

09:52

Житель Питкяранты попытался украсть алименты падчерицы со счета жены

09:31

Поисковики в Олонце спасли 90-летнюю женщину

08:59

В России изменилась стоимость полиса ОСАГО

08:39

Долги петрозаводчан за воду превысили 140 миллионов рублей

08:23

Пьяный водитель устроил аварию на севере Карелии — есть пострадавшие

08:02

Обнаруженные в Карелии останки бойца Красной армии перезахоронят на Кургане Славы

07:41

Бизнесвумен из Костомукши оштрафовали за торговлю финской икрой и британским сыром

07:24

Прямые поставки из Индии в Карелию наладят через «Почту России»

07:03

Диспансеризация с аниматорами и концертами пройдёт в поликлиниках Карелии

06:42

Китайские автобренды Geely и GAC могут уйти из России

00:12
122 нарушения выявили в содержании домов в Петрозаводске
Сегодня 10:46 Общество
Поделиться

В Петрозаводске специалисты муниципальной «Службы заказчика» проверили содержание многоквартирных домов.

фото: © Столица на Онего

За неделю они осмотрели 196 зданий и обнаружили 122 нарушения, допущенных управляющими компаниями и ТСЖ.

Как рассказали в администрации, большинство выявленных проблем, 85 случаев, касаются ненадлежащего содержания общего имущества. Среди нарушений — неубранный снег и не посыпанная наледь во дворах, открытые чердаки и подвалы, проблемы с фасадами, а также неисправности в системах электроснабжения и водоснабжения домов.

В адрес управляющих организаций направлено 50 уведомлений с требованием оперативно устранить недостатки. Если нарушения не будут исправлены, информацию передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для применения административных мер. За ту же неделю управляющие компании успели исправить 60 нарушений, выявленных ранее.

Городские власти напоминают жильцам, что они сами должны контролировать работу своих УК. Жалобу на коммунальщиков можно подать через портал ГИС ЖКХ: dom.gosuslugi.ru или принести письменное заявление по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 4, кабинет 27. При обращении необходимо иметь при себе паспорт.

Теплые коты ищут свой новый дом в Петрозаводске
В Петрозаводске открылась новогодняя ярмарка мастеров
Юбилейный двадцатый танцевальный чемпионат "NORTHERN CHAMP. Север - место силы" прошел в Петрозаводске
Неделя моды и дизайна "Дыхание Карелии" стартовала в Петрозаводске
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

