122 нарушения выявили в содержании домов в Петрозаводске

В Петрозаводске специалисты муниципальной «Службы заказчика» проверили содержание многоквартирных домов.
За неделю они осмотрели 196 зданий и обнаружили 122 нарушения, допущенных управляющими компаниями и ТСЖ.
Как рассказали в администрации, большинство выявленных проблем, 85 случаев, касаются ненадлежащего содержания общего имущества. Среди нарушений — неубранный снег и не посыпанная наледь во дворах, открытые чердаки и подвалы, проблемы с фасадами, а также неисправности в системах электроснабжения и водоснабжения домов.
В адрес управляющих организаций направлено 50 уведомлений с требованием оперативно устранить недостатки. Если нарушения не будут исправлены, информацию передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для применения административных мер. За ту же неделю управляющие компании успели исправить 60 нарушений, выявленных ранее.
Городские власти напоминают жильцам, что они сами должны контролировать работу своих УК. Жалобу на коммунальщиков можно подать через портал ГИС ЖКХ: dom.gosuslugi.ru или принести письменное заявление по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 4, кабинет 27. При обращении необходимо иметь при себе паспорт.