13-летний подросток из Ленобласти разбился насмерть после падения с 17 этажа

Трагедия произошла на глазах у местных жителей.

Сегодня ночью во Всеволожском районе Ленинградской области 13-летний подросток выпал из окна 17 этажа и скончался на месте, сообщает агентство «78.ru».

— По словам очевидцев, сразу после падения к ребёнку подбежали местные жители, которые попытались ему помочь. При этом, как рассказали изданию свидетели, родственники мальчика на улице не появлялись, — пишут там.

Машина скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов прибыли на место через 15 минут после происшествия, однако спасти мальчика не удалось.

Отмечается, что погибший не состоял на учёте в ПДН или ПНД и воспитывался в полной семье. Причины и обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками следствия.

Ранее в Волховском районе Ленобласти пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа и получила открытую черепно-мозговую травму.