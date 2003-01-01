РЕКЛАМА
Тема недели
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Тема недели
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
Обществоведение
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
Новости

Потерявшегося на трассе «Кола» пса с травмами спасли полицейские из Прионежья

22:33

13-летняя девочка выпала из окна девятого этажа в Петрозаводске

21:56

Шесть автомобилей столкнулись на трассе «Кола» в Карелии — есть пострадавшие

20:22

250 коров эвакуировали во время пожара в совхозе «Ведлозерский»

19:55

Больше тысячи домов в Карелии подключили к природному газу

18:46

Снег и морозы до -23°С прогнозируют в Карелии 4 января

16:58

Климат на Земле изменится после сближения с Солнцем

15:46

Жилой трёхквартирный дом загорелся в Лахденпохском районе

14:51

Производство молока в Карелии увеличилось на 11%

13:41

В российский прокат вышла семейная комедия «Чебурашка 2»

13:01

Стая волков вышла к жителям села в Пряжинском районе

11:50

Сигнальная ракета залетела на балкон жилого дома в Петрозаводске

10:38

Открыта продажа билетов на прямые авиарейсы из Петрозаводска в Сочи

09:33

В Олонецком районе простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Ольхиным

09:01

В Прионежском районе Карелии пройдут массовые рейды ГАИ

08:25

Три человека погибли после того, как в Новоладожском канале перевернулась лодка

00:10

Автомобиль скорой помощи сгорел на территории Олонецкой больницы

18:47

Морозы не отступают: прогноз погоды на 3 января

18:00

Появились фото и видео с места страшного пожара в Пудоже, где погиб человек

16:37

Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м

15:57

В первые дни праздников скорую помощь в Петрозаводске вызвали 842 раза

15:35

Водитель снегохода разбился насмерть в Карелии

14:24

В Заозерском заказнике обновили тропу к самой большой ели Карелии

13:28

Молодой житель Олонецкого района Дмитрий Кинниев погиб в ходе СВО

12:31

«Хирург от Бога»: скончался заслуженный врач Суоярвского района Валерий Шестаков

11:37

Человек погиб в страшном пожаре в Пудоже

10:58

Женщину унесло течением во время группового купания в ледяной воде в Мурманской области

10:31

Стало известно, сколько человек приняли участие в праздничных гуляниях в Карелии

09:58

Первая магнитная буря 2026 года ожидается в ночь со 2 на 3 января

09:33

Закрытый магазин горел в Олонце

09:00

В России вступили в силу новые законы о социальной поддержке

08:20

Президент Финляндии в новогоднем обращении высказался об отношениях с Россией

00:10
13-летняя девочка выпала из окна девятого этажа в Петрозаводске
Сегодня 21:56 Происшествия
Поделиться

На место происшествия прибыли спасатели.

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности населения

Сегодня, 3 января, примерно в 20:25 на улице Торнева в Петрозаводске 13-летняя девочка выпала из окна девятого этажа и осталась лежать на козырьке подъезда, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники региональной Поисково-спасательной службы. По прибытии специалисты установили, что отец пострадавшей самостоятельно снял её с козырька и перенёс в подъезд.

— Группа, дождавшись бригады СМП, оказала помощь в транспортировке подростка в карету скорой помощи, — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее мы писали, что в столице Карелии погиб мужчина, выпавший из окна высотного дома на улице Калинина, 55а.

Обсудить (0) в ленту
Ирина Чернецова
главный врач городской поликлиники №1
Не надо съедать по тарелке оливье...
О том, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья

подробнее

