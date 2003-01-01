13-летняя девочка выпала из окна девятого этажа в Петрозаводске

На место происшествия прибыли спасатели.

Сегодня, 3 января, примерно в 20:25 на улице Торнева в Петрозаводске 13-летняя девочка выпала из окна девятого этажа и осталась лежать на козырьке подъезда, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники региональной Поисково-спасательной службы. По прибытии специалисты установили, что отец пострадавшей самостоятельно снял её с козырька и перенёс в подъезд.

— Группа, дождавшись бригады СМП, оказала помощь в транспортировке подростка в карету скорой помощи, — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

