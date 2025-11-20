Школьники из Карелии стали финалистами двух всероссийских олимпиад по программированию

Учащиеся из Костомукши успешно выступили в финалах двух престижных всероссийских соревнований по программированию.
13 школьников приняли участие в финале Национальной технологической олимпиады Junior в Санкт-Петербурге, а две команды представляли республику на турнире в Уфе, сообщает детская школа программирования и робототехники.
В финале НТО Junior по направлению «Технологии и компьютерные игры», прошедшем 17 ноября в Санкт-Петербурге, участвовали 13 костомукшских школьников, занимающихся под руководством преподавателя Дмитрия Ковригина. Финалисты НТО Junior также посетили инновационную «Инженерно-технологическую школу № 777» Санкт-Петербурга и развлекательную программу в Молодёжном центре города Сегежи.
19 ноября в Уфе на площадке Межвузовского студенческого кампуса состоялся финал всероссийского турнира по программированию в «Берлоге». Республику Карелия представляли две команды из Костомукши: «Дикие Инжирные Пельмени» и «Круто» в составе пяти учащихся. Команды также приняли участие в фестивале технического творчества Национальной киберфизической платформы «Берлога» в Республике Башкортостан.
Организаторы и педагоги поздравляют всех финалистов с ценным опытом участия в олимпиадах всероссийского уровня и желают им уверенности в себе, дальнейшего освоения новых технологий и грандиозных успехов в программировании.
