14 февраля в Карелии перекроют дороги на время проведения ралли-спринта «Крошнозеро – 2026»

Движение по трассам будет полностью восстановлено после 19:00.

В пятницу, 14 февраля, в Пряжинском районе Карелии в рамках Кубка республики по автомобильному спорту состоятся соревнования — ралли-спринт «Крошнозеро — 2026». Для обеспечения безопасности спортсменов и зрителей на это время будет введено временное прекращение движения транспорта на участках двух автомобильных дорог регионального значения, предупреждает Минтранс Карелии.

Полное закрытие для всех видов транспорта коснётся автодороги «Крошнозеро — Каскеснаволок — Коккойла» с нулевого по десятый километр, а также автодороги «Подъезд к деревне Коккойла» с нулевого по третий километр. Ограничения будут действовать в два этапа: с 14:00 до 16:00 и с 17:00 до 19:00.

Организаторы мероприятия и власти призывают водителей, которые планируют поездки в указанном районе 14 февраля, обязательно учитывать эти временные изменения в дорожной ситуации и выбирать альтернативные маршруты. Движение по трассам будет полностью восстановлено после 19:00.

Ранее мы рассказывали, что в Карелии подросток без прав угнал отцовский автомобиль и устроил ДТП.