144 жителя Карелии получили награды «Почётный донор России» в 2025 году

В Карелии началось вручение нагрудных знаков и удостоверений «Почётный донор России» нового образца. Первыми свои заслуженные награды в этом году получили 17 человек. Всего в 2025 году это почётное звание присвоено 144 жителям республики.

Звание «Почётный донор России» присваивается исключительно за безвозмездную сдачу крови и её компонентов, сообщает Станция переливания крови Петрозаводска. Для его получения необходимо выполнить одно из четырёх нормативных условий:

— совершить 40 и более донаций цельной крови;

— 60 и более донаций плазмы;

— 25 и более донаций цельной крови;

— общее количество донаций плазмы — 40.



Нагрудный знак нового образца, утверждённый правительством РФ в 2024 году, носится на правой стороне груди ниже государственных наград и не подлежит замене в случае утраты.



Граждане, награждённые нагрудным знаком «Почётный донор России» (а также «Почётный донор СССР»), имеют право на следующие льготы:



— ежегодная денежная выплата — индексируемая сумма, выплачиваемая раз в год;



— отпуск в удобное время — право использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в выбранный период;



— внеочередная медицинская помощь — преимущество при оказании помощи в государственных и муниципальных медучреждениях;



— льготные путёвки на санаторно-курортное лечение — первоочерёдное право приобрести путёвку по месту работы или учёбы.

