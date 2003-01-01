15 должников в Петрозаводске остались без канализации в сентябре из-за долгов

.Коммунальщики в Карелии напомнили должникам о последствиях несвоевременной оплаты услуг.
АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» напоминают о необходимости оплачивать коммунальные услуги выовремя.
— Кажется, что ничего страшного? Один раз не оплатил — бывает. Но уже через несколько месяцев эта «мелочь» вырастает в сумму, которая больно ударит по вашему бюджету и спокойствию, — говорится в сообщении.
Коммунальщики рассказали о последствиях, которые ждут должников. Среди них арест банковской карты, запрет выезда за границу, продажи квартиры, арест автомобиля и техники. Среди жестких мер — заглушка канализации.
— «Водоканал» уже установил 15 заглушек с начала сентября, а это значит, что 15 должников в нашем городе лишились канализации. Своевременная оплата позволит избежать срочного решения вопроса по восстановлению вашего комфорта и вам не придется дополнительно оплачивать услуги монтажа и демонтажа заглушки в размере 3000 рублей, — рассказали в «ПКС — Водоканал».
Помимо задолженности в итоге придется оплачивать пени за просрочку оплаты, государственную пошлину, исполнительский сбор и судебные расходы. И ко всему этому — никаких прав на льготы и субсидии не будет.
В компании рекомендуют проверить текущие квитанции и наличие у себя задолженности. Сделать это можно по телефону 8 (8142) 56-04-31 (Центр единого обслуживания), в чат-боте и через личный кабинет на сайте «КРЦ», передать показания счетчиков до 25 октября по тел. 56-04-31, в Telegram или VK , оплатить задолженность и текущие счета любым удобным способом: в личном кабинете на сайте, в приложении. Можно составить индивидуальный график платежей (реструктуризацию долга) в офисе компании по адресу: ул. Гоголя, 60.