15 дорогостоящих операций будут доступны россиянам по ОМС

Еще 15 медицинских операций стали доступны для россиян по ОМС в 2026 году.

Это решение упростит доступ к «наиболее сложным и дорогостоящим методам лечения», передает ТАСС. В программу ОМС включили операции для лечения заболеваний в области онкологии, кардиологии, офтальмологии и трансплантологии. Среди них:

фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря;

замена ранее имплантированного одно-, двух- и трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора;

лапароскопическое билио-панкреатическое шунтирование;

лапароскопическая продольная резекция желудка;

лапароскопическое шунтирование;

трансплантация почки и островковых клеток поджелудочной железы;

фотодинамическая терапия при раке пищевода и другие.

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что включение трансуретральной резекции и фотодинамической терапии при раке мочевого пузыря в программу ОМС — принципиальный шаг. Метод помогает значительно изменить тактику лечения. С его помощью опухоль можно удалить на ранней стадии, при этом не повредив стенки мочевого пузыря. Цены на трансуретральную резекцию в Москве начинаются от 100-150 тысяч рублей. Лечение методом фотодинамической терапии стоит в районе 75-100 тысяч рублей.

В офтальмологии по полису ОМС можно будет делать лазерную коагуляцию сетчатки в навигационном режиме. Такую операцию проводят при диабетическом поражении глаз и дистрофиях сетчатки. В Москве она стоит от 10 до 30 тысяч рублей. Россияне также смогут сделать аутопластику конъюнктивы для восстановления глазной поверхности после ожогов и травм. Стоимость такого лечения достигает 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России утверждён расширенный перечень заболеваний для оказания бесплатной медицинской помощи.