15 дорогостоящих операций будут доступны россиянам по ОМС

Еще 15 медицинских операций стали доступны для россиян по ОМС в 2026 году.
Это решение упростит доступ к «наиболее сложным и дорогостоящим методам лечения», передает ТАСС. В программу ОМС включили операции для лечения заболеваний в области онкологии, кардиологии, офтальмологии и трансплантологии. Среди них:
фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря;
замена ранее имплантированного одно-, двух- и трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора;
лапароскопическое билио-панкреатическое шунтирование;
лапароскопическая продольная резекция желудка;
лапароскопическое шунтирование;
трансплантация почки и островковых клеток поджелудочной железы;
фотодинамическая терапия при раке пищевода и другие.
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что включение трансуретральной резекции и фотодинамической терапии при раке мочевого пузыря в программу ОМС — принципиальный шаг. Метод помогает значительно изменить тактику лечения. С его помощью опухоль можно удалить на ранней стадии, при этом не повредив стенки мочевого пузыря. Цены на трансуретральную резекцию в Москве начинаются от 100-150 тысяч рублей. Лечение методом фотодинамической терапии стоит в районе 75-100 тысяч рублей.
В офтальмологии по полису ОМС можно будет делать лазерную коагуляцию сетчатки в навигационном режиме. Такую операцию проводят при диабетическом поражении глаз и дистрофиях сетчатки. В Москве она стоит от 10 до 30 тысяч рублей. Россияне также смогут сделать аутопластику конъюнктивы для восстановления глазной поверхности после ожогов и травм. Стоимость такого лечения достигает 150 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в России утверждён расширенный перечень заболеваний для оказания бесплатной медицинской помощи.