15 лет колонии строгого режима: суд вынес приговор руководителю фирмы «Ремстройкомплект» Игорю Чичину

Сбежавшего от суда дорожника за взятки приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

На основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Петрозаводска доказательств суд признал Игоря Чичина виновным по статье дача взятки в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.

Надзоным ведомством установлено, что в период с 2014 по 2015 годы подсудимый, являясь руководителем ООО «Ремстройкомплект», через соучастников – подконтрольных ему директора и заместителя казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» получил от представителей коммерческих организаций взятки за предоставление выгод и преференций при заключении государственных контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и обслуживанию автомобильных дорог на территории республики.

Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 12,4 млн рублей.

Кроме того, в период с 2014 по 2017 годы он передал соучастникам взятку в сумме не менее 5,8 млн рублей за обеспечение победы возглавляемого предприятия в аукционах, заключение с ним государственных контрактов и проведение в КУ «Управтодор РК» необходимой Чичину кадровой политики.

После совершения преступлений подсудимый сбежал из России и был объявлен в розыск.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Игорю Чичину наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 млн рублей.

В отношении остальных членов преступной группы ранее вынесены обвинительные приговоры.

Ранее писали, что по делу Игоря Чичина вновь было возобновлено производство, однако бизнесмена будут судить заочно.

Напомним, уголовное дело против Игоря Чичина, которого обвиняли в получении взяток, было возбуждено в конце апреля 2018 года. При этом сумма полученных взяток оценивалась в 15 млн рублей. Бизнесмен вначале был помещен в СИЗО, а затем отпущен под домашний арест.

Однако затем Чичин уклонялся от явки на заседания, суд изменил ему меру пресечения, постановив заключить под стражу, и объявил в розыск. Но бизнесмена больше не нашли.