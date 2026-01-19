15-летняя девочка получила травмы при столкновении двух авто в Петрозаводске

Девочка-подросток пострадала в дорожной аварии на Комсомольском проспекте.
19 января в 15:45 в районе дома № 27 по Комсомольскому проспекту в Петрозаводске 34-летний водитель автомобиля Lada, проявив невнимательность, врезался в стоящий впереди автомобиль Mazda.
Как сообщили в Госавтоинспекции по городу, в результате ДТП пострадали два человека — 48-летняя женщина, находившаяся за рулём иномарки, и её 15-летняя пассажирка. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее под колёсами автомобиля в столице Карелии пострадала 11-летняя девочка-пешеход. После аварии юная горожанка обратилась за медпомощью в Детскую республиканскую больницу.