15 октября буксирный состав остановит движение на федеральной трассе «Кола»

На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск– Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия 15 октября 2024 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке барже-буксирного состава «РБТ-506», «Роста» и «Рейдовый-5» с максимальным высотным габаритом 17,5 метра будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья

Пузыревский.

Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с. «Дополнительно сообщаем, что разводка Ладожского моста,

запланированная на 14 октября в период с 15:00 до 15:45 для прохода теплохода «Берген Т» отменена по техническим причинам» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.



