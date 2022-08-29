1,5 трлн рублей положили на вклады в Сбере жители СЗФО с начала 2022 года

С начала 2022 года жители Северо-Запада открыли срочные вклады в Сбере общим объемом 1,5 трлн рублей.

Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее за этот же период. Чуть более половины объема приходится на Санкт-Петербург (рост в 3,8 раз).

Количество вкладов, открытых в указанный период, по сравнению с январем–августом прошлого года выросло в среднем в 2,5 раза.

При этом через цифровые каналы банка — Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение — оформлено 60% вкладов.

«В Карелии выросла и средняя сумма вклада — по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, ее рост составил 41%. Увеличение среднего чека по вкладам говорит о том, что растет доверие клиентов к банку. Многие клиенты предпочитают такой способ работы со сбережениями по двум причинам: он гарантирует защиту денежных средств от мошеннических действий, а также импульсивных трат», — отметил управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

В Сбербанке сегодня предоставлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. А при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой.

Кроме этого, с 29 августа 2022 года Сбер запустил промовклад «Лучший процент» с максимальной ставкой до 7,5% годовых. Размер ставки по нему зависит от суммы, истории сбережений клиента в Сбербанке за последние три месяца и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка). Вклад открывается на срок пять месяцев. Проценты начисляются в конце срока окончания вклада. Оформить его могут и новые клиенты, и те, у кого уже есть или были вклады в Сбере. Минимальная сумма для открытия составляет 100 тыс. рублей, максимальная — ничем не ограничена. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) не предусмотрено до окончания срока действия договора.

Источник: ПАО Сбербанк