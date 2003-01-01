15 водителей отстранили от руля в Петрозаводске за грубые нарушения

За выходные дни в Петрозаводске госавтоинспекция отстранила от управления транспортными средствами 15 водителей. В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали, что четыре человека были задержаны за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, еще 11 не имели права управления.

В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы, а их автомобили перемещены на специализированную стоянку. Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии грозит лишением прав на срок до двух лет и крупным штрафом, а повторное нарушение может привести к уголовной ответственности.

За вождение без прав предусмотрен административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 46 ДТП с пешеходами произошли в Петрозаводске за девять месяцев.