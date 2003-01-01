Госавтоинспекция Петрозаводска за выходные отстранила от управления 15 водителей - четверо управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, еще 11 не имели прав.
Работы на Кряжевом спуске возобновились после проблем с поставками
15 водителей отстранили от руля в Петрозаводске за грубые нарушения
Нарушители миграционного законодательства задержаны в Петрозаводске
Оперные солисты Большого театра выступят на сцене Петрозаводска
46 ДТП с пешеходами произошли в Петрозаводске за девять месяцев
Жительница Костомукши перевела мошенникам 1,5 млн рублей под предлогом проверки счетов
Случайный прохожий спас жительницу Кондопоги, которая провалились в выгребную яму
Продлить обучение в школе до 12 лет предложили в Общественной палате
Жительница Кондопоги украла холодильник у своей знакомой
Два деревянных панно украсили дом детского творчества в Калевале
От «Возрождения» до «Царевны-Лебеди»: в Петрозаводске прошел модный показ «Северный свет»
Бывшим заключенным, которые вернулись с СВО, хотят помочь с адаптацией
Красота под ногами: как диспетчеры «ПКС – Водоканал» нашли вдохновение в крышках люков
В Карелии умер ветеран Великой Отечественной войны Юлий Чипивский
Облачно и гололед: прогноз погоды в Карелии на 21 октября
Организаторы выборов Карелии повышают правовую культуру граждан
Старые деревянные навесы и беседки убрали на трассе Фонтаны
Артур Парфенчиков оценил новое оборудование для реабилитации в Республиканской больнице
Брак жительницы Карелии с незнакомцем из Египта признали недействительным
Нейросеть «Алиса» стала доступна пользователям мессенджера МАХ
Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»
Взявший Берлин ветеран из Петрозаводска отметил столетний юбилей
Всероссийский культурный форум малых народов открылся в Петрозаводске
Жители Карелии потеряли деньги при покупке квадроцикла и дисков в сети
Водитель иномарки пострадал в ДТП на проспекте Ленина в Петрозаводске
Более 50 автомобилей столкнулись на трассе в Финляндии из-за непогоды
«Кормили гнилыми яблоками и оставили умирать на цепи»: двое спасённых щенков из Приладожья ищут дом
Супруги Косаревы из города Лахденпохья отпраздновали серебряную свадьбу
Железнодорожный вокзал в Петрозаводске проверяют после сигнала о заминировании
«Марафон ползунков» и «Забег ходунков» стартуют в Пудоже
Женщину жестко сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: «Новая миграционная политика сделает города безопаснее»
В Карелии ликвидировали подпольную нарколабораторию
Карелия получит 350 миллионов рублей на создание нового технопарка
За семь минут: грабители вынесли из Лувра «бесценные драгоценности»
Два человека пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте в Петрозаводске
Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях электроэнергии
Почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен»
Артур Парфенчиков разместил видео с открытия Лобановского моста
Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Троллейбус №6 возобновил работу в Петрозаводске
Стало известно, куда уехал бывший замглавы по внутренней политике Карелии Игорь Корсаков
Два человека пострадали при съезде в кювет в Сортавальском районе
Двух жителей Карелии обманули при покупках в интернете
В городе Сортавала появился парк миниатюр с историческими домами
Вандалы подожгли качели на детской площадке в Питкяранте
Останки погибших бойцов подняли поисковики на западе Карелии
Боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира
Шествие кабанов на границе Карелии запечатлела фотоловушка
Иномарка вылетела в кювет в Приладожье Карелии
Ярчайшая комета года максимально сблизится с Землей
Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу
