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15 военных вузов планируют открыть в России

Новости. Политика
00:10, 08 Июля 2025
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

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До 15 военных вузов появится в России в ближайшие девять лет.

Причем речь идет как о возрождении ранее закрытых, так и о появлении абсолютно новых, пишет Российская газета. В предыдущие годы тенденция была обратная.

Если до 1991 года минобороны выпускало ежегодно до 60 тысяч офицеров из 166 военных вузов, то к 2007 году число учебных заведений сократилось до 68, а к 2012 году — до 45. Сегодня, по данным сайта МО РФ, у нас работают 39 военных вузов. Больше всего (11) — в Петербурге. В Москве — шесть (седьмой в подмосковном Серпухове). 

Источник «РГ» в военном ведомстве подтвердил информацию о том, что в стране в ближайшие девять лет появятся новые вузы, где будут обучать летчиков, танкистов, медиков, специалистов по БПЛА и других офицеров. Но указанная цифра, по его словам, чуть некорректна. «Открытие 15 вузов не утверждено. Давайте пока сообщим о примерно 15-ти», — отметил он.

В 2025 году откроются Саратовское инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты и Нижегородское инженерное училище. Сейчас там завершается подготовка к приему курсантов. Больше всего вузов должны начать работу в 2026 году -  Челябинское танковое командное училище, Ульяновское авиационное училище летчиков и Новочеркасское командное училище связи.

В 2027 году планируется начать набор курсантов в училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году -в Омское общевойсковое командное училище, в 2029-м — в Красноярское училище радиоэлектроники ПВО, в 2032-м — в Пушкинское училище воздушно-космической обороны.

В течение нескольких лет предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году — в Севастополе, в 2032-м — в Самаре, в 2033-м — в Новосибирске, в 2034-м — в Хабаровске. Последним примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи — это должно произойти в 2034 году.

По словам военных экспертов, большинство из этих вузов существовали ранее в тех же самых городах, но были закрыты в ходе реформ в постсоветское время.

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