150-метровый подвесной мост откроют в Карелии к Новому году

В этнопарке «Долина водопадов» завершается строительство самого длинного в Карелии подвесного моста.
Как сообщает паблик этнопарка, длина моста в Лахденпохском районе составит 150 метров, а высота — 25 метров. Новый мост станет частью кругового маршрута, соединяющего три моста и смотровые площадки вдоль реки Иййоки.
«Долина водопадов» — эко-этнопарк в Лахденпохском районе Республики Карелия, в 3,6 км к юго-востоку от посёлка Ихала. Главная достопримечательность парка — двухкилометровая экотропа, которая пролегает вдоль реки Иййоки (Ихаланйоки) и ведёт к каскадным водопадам.
Для удобства и безопасности туристов на тропе оборудованы деревянные настилы и мостики. В парке также находится воссозданная водяная мельница, построенная по образцу той, что стояла здесь около века назад.
На территории работает музей саамского быта и культуры, где можно посетить чум и познакомиться с особенностями жизни древних народов Карелии.
