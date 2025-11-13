16 елей установят в Петрозаводске до 15 декабря

На украшение Петрозаводска к Новому году потратят почти 7 млн руб.
На украшение улиц Петрозаводска к Новому году в 2025 году планируется потратить 6,9 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Так, до 15 декабря подрядчик обязан установить 16 елей в разных районах города, пишет РБК. Главные символы праздника украсят игрушками и световыми гирляндами. В мэрии отметили, что торги завершили, но контракт пока на зключен.
Об еще одной закупке «Столица» уже рассказывала. Напомним, в рамках контракта подрядчик должен отремонтировать, установить и подключить 500 световых консолей на улицах Петрозаводска до 28 ноября. Это ранее купленное оборудование.
В прошлом году на подготовку к Новому году администрация потратила 2,5 млн руб. Тогда в рамках контрактов в городе установили 15 новогодних елей и 400 световых консолей. В прошлом году ремонт световых консолей не проводился.