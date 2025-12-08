16-летнего петрозаводчанина обвиняют в диверсии

В Петрозаводске задержали подростка. Его подозревают в поджоге оборудования сотовых станций.
Подросток купился на легкий заработок в интернете, рассказали в Следкоме Карелии. Возбуждено уголовное дело о диверсии.
Установлено, что в конце ноября 2025 года несовершеннолетний житель Петрозаводска в одном из мессенджеров нашел группу, в которой было размещено объявление о возможности получения вознаграждения за поджог оборудования сотовых станций.
— Несовершеннолетний откликнулся на данное предложение. Получив подробную инструкцию, несовершеннолетний приобрел в магазине легковоспламеняющиеся жидкости и в ночное время поочередно облил оборудование двух сотовых станций в Петрозаводске, после чего поджег. В результате преступных действий несовершеннолетнего было выведено из строя расположенное на станциях оборудование, что повлекло за собой ухудшение покрытия сотовой сети, — рассказали в ведомстве.
Свои действия подросток снимал на камеру. Видеозаписи он направил заказчикам, после чего получил денежное поощрение. Причастность его к преступлению установили сотрудники УФСБ России по Карелии. Юноша был задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время личность одного из лиц, вовлекших несовершеннолетнего в преступные действия, установлена.
Напомним, ранее в Костомукше трое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет повредили вышку сотовой связи.
Добавим, что 17 ноября Путин подписал закон об ответственности за склонение детей к терроризму.