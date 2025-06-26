Вынесен приговор 16-летнему подростку, который пытался убить двух подруг

Петрозаводский городской суд рассмотрел дело подростка, который обвиняется в покушении на убийство своих подруг и определил его наказание.

Петрозаводский городской суд вынес приговор 16-летнему подростку. В пресс-службе судов рассказали, что парень обвинялся в покушении на убийство двух людей с целью скрыть другое преступление. В итоге действия обвиняемого переквалифицировали.

По предварительным данным, 22 апреля прошлого года из личной неприязни обвиняемый ударил свою 15-летнюю знакомую 7 раз ножом. Это увидела его 18-летняя знакомая, он решил ударить и её ножом, чтобы скрыть первое преступление против младшей подруги. Всего он ударил ее 17 раз. После сделанного он просто ушел. Обе пострадавшие девушки выжили благодаря оказаной медицинской помощи.

По итогам рассмотрения дело переквалифицировали. Подростка судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц. Суд рассмотрел дело и принял решение о лишении свободы на три года в воспитательной колонии. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.