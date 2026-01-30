16-летняя пьяная девушка ударила ножом мужчину в одном из городов Карелии

25 января 2026 года в городе Сортавала 16-летняя местная жительница, поссорившись со знакомым, ударила его ножом.

Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней местной жительницы по подозрению в покушении на убийство, сообщает карельский следком.

Инцидент произошёл 25 января в квартире одного из домов на улице Победы в городе Сортавала.



По предварительным данным следствия, девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в ссору со своим 27-летним знакомым.

На почве личных неприязненных отношений она нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки.



27-летнему мужчине была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, что не позволило преступному умыслу быть доведённым до конца, а несовершеннолетняя была задержана. В ходе допроса она вину не признала.

Суд, по ходатайству следователя, избрал для неё меру пресечения в виде заключения под стражу.



Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

