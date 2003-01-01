РЕКЛАМА
Новости

Одиннадцать человек пострадали в ДТП на улицах Петрозаводска

15:02

Диспансеризация в России изменится с 2026 года

14:50

Артур Парфенчиков проверил выполнение работ по капремонту в школе № 39 Петрозаводска

14:38

В России изменят правила сдачи экзаменов на водительские права

14:32

Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов за нападение домашних животных

14:26

Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox в России

14:14

На Солнце зафиксирована сильнейшая в наступившем году вспышка

13:58

Жителей Карелии вновь предупреждают о возможном отключении электричества

13:50

Пять домов для расселения аварийного жилья введут в Карелии уже в этом году

13:44

В России люди смогут отдохнуть 3 дня подряд уже в феврале и марте

13:32

С января 2026 года шесть услуг по оформлению земель можно будет получить в муниципалитетах Карелии

13:18

Аэропорт на юге Финляндии закрылся из-за отсутствия российских туристов

13:01

16-летний актер сериала «Переходный возраст» стал самым юным обладателем «Золотого глобуса»

12:51

40 водителей отстранили от управления в Петрозаводске

12:42

В Карелии продлили господдержку для газификации частных домов

12:23

Почти 60 тонн груза из Карелии получили земляки в рамках акции главы республики «Рождественский подарок бойцу»

12:15

В Карелии инвестируют более 21 млн рублей в образовательный центр, включающий в себя музей оленя, гаги и ездовой собаки

12:05

Троих рыбаков спасли со льда Ладожского озера

11:42

В Госдуму внесен законопроект об обязательной ежегодной индексации зарплат

11:20

Город в Приладожье вошёл в десятку самых дорогих направлений для отдыха в январе

11:03

«Ты навсегда в наших сердцах»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

10:56

Три машины столкнулись в центре Петрозаводска

10:47

В Карелии более половины беременностей были прерваны

10:32

Глава Карелии исполнил новогодние желания детей из Запорожской области

10:24

Уборка снега, отключения тепла и света: как Петрозаводск пережил каникулы

09:55

В Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

09:31

Минтруд рассказал, как россияне будут работать и отдыхать в 2026-м году

08:59

За новогодние праздники в петрозаводский вытрезвитель попали 15 человек

08:39

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей аварийного общежития из Карелии

08:20

Названы два критических возраста, когда организм меняется быстрее

08:00

В Петрозаводске определились победители соревнований по лыжным гонкам

07:38

В Заозерье неравнодушные жители пытаются спасти собаку, которой цепь впилась в шею

07:17

Рождественский бал по мотивам Севера в Петрозаводске удивил образами

06:59

Карельский марафонец преодолел пешком и на лыжах 137 км за четыре дня

06:40

Бесплатная медпомощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний

00:10

Карельские спасатели взорвали лед на реке в Суоярвском округе

22:04

«Столица на Онего» вспоминает самые громкие преступления 2025 года

20:00

Жители Карелии публично благодарят своих дворников за работу

18:25

И снова снег: прогноз погоды в Карелии на 12 января

17:00

Глава Карелии показал супруге оснащение больницы в Костомукше

16:25

Названа причина страшной аварии с девятью пострадавшими в Карелии

15:54

Артур Парфенчиков назначил Ларису Подсадник куратором Костомукшского округа

14:45

Десять человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Петрозаводске

14:18

Женщина пострадала на пожаре в Олонецком районе Карелии

13:55

«Сыночек, любимый, как я без тебя буду жить»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

12:30

Артур Парфенчиков рассказал, как в Карелии устраняют последствия циклона

11:45

Охотники добыли волчицу, пугавшую жителей Пудожского района

11:15

«Золотое кольцо России» стало больше на 49 городов и сел

10:35

Стало известно, в каком состоянии 5 детей и 4 взрослых, пострадавших в страшной аварии на трассе в Карелии

10:02

Балканский вихрь «Фрэнсис» обрушит на Карелию метели и сильный ветер

09:02

Олени-прыгуны, кот в шарфике и неведомая бадяга: вспоминаем животных, удививших Карелию в 2025 году

08:33

Пятеро детей попали в больницу после ДТП на трассе в Олонецком районе

02:51

Власти Финляндии планируют тайно разместить на территории страны ядерное оружие

00:12
16-летний актер сериала «Переходный возраст» стал самым юным обладателем «Золотого глобуса»
Сегодня 12:51 Культура
В США состоялась 83-я церемония вручения премии «Золотой глобус».

фото: © скриншот из сериала

Трансляцию церемонии награждения в ночь на понедельник, 12 января, вел телеканал CBS. Лучшим комедийным фильмом стала «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, ленту также наградили за режиссуру, сценарий и за лучшую женскую роль второго плана отмечена Тиана Тейлор. Всего арт-блокбастер был номинирован в девяти категориях и победил в четырех из них. Исполнитель главной роли Леонардо ДиКаприо уступил статуэтку Тимоти Шаламе.

Лучшим драматическим фильмом признали картину Хлои Чжао «Гамнет» о вымышленной истории и жизни сына Уильяма Шекспир. У картины две статуэтки — также за лучшую женскую роль награду получила Джесси Бакли.

Четыре статуэтки получил мини-сериал «Переходный возраст». Он стал лучшим мини-сериалом. 16-летний британский актер Оуэн Купер получил «Золотой глобус» в категории лучшая «мужская роль второго плана в телесериале». Он стал самым молодым лауреатом в этой номинации за всю историю.Обладателем награды как «Лучший актер мини-сериала» стал сыгравший в «Переходном возрасте» отца Стивен Грэм, а Эрин Доэрти стала «Лучшей актрисой второго плана». Ранее «Столица на Онего» писала, почему британский сериал «Переходный возраст» так актуален во всем мире.

По две статуэтки забрали бразильский политический триллер «Секретный агент» («Лучший фильм на иностранном языке» и Вагнер Моура награжден в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме»), вампирский хоррор «Грешники» («Лучший блокбастер» и «Лучший оригинальный саундтрек»), музыкальный мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» («Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня»), медицинская драма «Питт» («Лучший драматический сериал» и за «лучшую мужскую роль в драматическом сериале» отмечен Ноа Уайли) и производственная комедия «Киностудия» («Лучший комедийный сериал» и в номинации «лучший актер в комедийном сериале» отмечен Сет Роген).

По одному «Золотому глобусу» досталось фильмам «Сентиментальная ценность» (обладателем награды в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» стал Стеллан Скарсгард), «Марти Великолепный» (Тимати Шаламе стал лучшим в номинации «Лучший актер мюзикла или комедии»), «Хитристи» («Лучшей актрисой в мюзикле или комедии» стала Джин Смарт), «Я бы тебя пнула, если бы могла» («Лучшей актрисой в комедии/мюзикле стала Роуз Бирн), а также сериалам «Одна из многих» («Лучшая женская роль в драматическом сериале» удостоилась Рэй Сихорн) и «Умираю, как хочу секса» («Лучшей актрисой в мини-сериале или телефильме» стала Мишель Уильямс).

 

 

