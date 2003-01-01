16-летний актер сериала «Переходный возраст» стал самым юным обладателем «Золотого глобуса»

В США состоялась 83-я церемония вручения премии «Золотой глобус».

Трансляцию церемонии награждения в ночь на понедельник, 12 января, вел телеканал CBS. Лучшим комедийным фильмом стала «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, ленту также наградили за режиссуру, сценарий и за лучшую женскую роль второго плана отмечена Тиана Тейлор. Всего арт-блокбастер был номинирован в девяти категориях и победил в четырех из них. Исполнитель главной роли Леонардо ДиКаприо уступил статуэтку Тимоти Шаламе.

Лучшим драматическим фильмом признали картину Хлои Чжао «Гамнет» о вымышленной истории и жизни сына Уильяма Шекспир. У картины две статуэтки — также за лучшую женскую роль награду получила Джесси Бакли.

Четыре статуэтки получил мини-сериал «Переходный возраст». Он стал лучшим мини-сериалом. 16-летний британский актер Оуэн Купер получил «Золотой глобус» в категории лучшая «мужская роль второго плана в телесериале». Он стал самым молодым лауреатом в этой номинации за всю историю.Обладателем награды как «Лучший актер мини-сериала» стал сыгравший в «Переходном возрасте» отца Стивен Грэм, а Эрин Доэрти стала «Лучшей актрисой второго плана». Ранее «Столица на Онего» писала, почему британский сериал «Переходный возраст» так актуален во всем мире.

По две статуэтки забрали бразильский политический триллер «Секретный агент» («Лучший фильм на иностранном языке» и Вагнер Моура награжден в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме»), вампирский хоррор «Грешники» («Лучший блокбастер» и «Лучший оригинальный саундтрек»), музыкальный мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» («Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня»), медицинская драма «Питт» («Лучший драматический сериал» и за «лучшую мужскую роль в драматическом сериале» отмечен Ноа Уайли) и производственная комедия «Киностудия» («Лучший комедийный сериал» и в номинации «лучший актер в комедийном сериале» отмечен Сет Роген).

По одному «Золотому глобусу» досталось фильмам «Сентиментальная ценность» (обладателем награды в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» стал Стеллан Скарсгард), «Марти Великолепный» (Тимати Шаламе стал лучшим в номинации «Лучший актер мюзикла или комедии»), «Хитристи» («Лучшей актрисой в мюзикле или комедии» стала Джин Смарт), «Я бы тебя пнула, если бы могла» («Лучшей актрисой в комедии/мюзикле стала Роуз Бирн), а также сериалам «Одна из многих» («Лучшая женская роль в драматическом сериале» удостоилась Рэй Сихорн) и «Умираю, как хочу секса» («Лучшей актрисой в мини-сериале или телефильме» стала Мишель Уильямс).