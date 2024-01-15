17 января Артур Парфенчиков проведет онлайн-совещание по программе догазификации в республике

Жители региона получат ответы на вопросы по данной теме в прямом эфире.

17 января Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет онлайн-совещание по программе догазификации республики. В совещании примут участие представители Минстроя Карелии и компании «Газпром газораспределение Петрозаводск».

В прямом эфире жители республики получат ответы на вопросы по данной теме. Их можно задавать на странице Артура Парфенчикова «ВКонтакте» в комментариях к анонсу совещания. Трансляция будет доступна здесь же.

Начало онлайн-совещания 17 января в 15.00.