17-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Карелии

В Карелии за сутки произошло два ДТП с пострадавшими.
Лва человека пострадали в авариях 25 ноября.
В Кондопоге 25 ноября в 16:30 на Октябрьском шоссе водитель Renault Logan сбил 17-летнего пешехода на переходе. По предварительной информации, водитель отвлекся от управления. Подростка доставили в больницу.
В Прионежском районе ночью на трассе Р-21 «Кола» Toyota RAV4 выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ. Оба автомобиля оказались в кювете. Водитель иномарки, 48-летний мужчина, получил травмы. Медицинское освидетельствование показало, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция Карелии устанавливает обстоятельства происшествий.
Ранее в Петрозаводске ребенок пострадал, скатившись с горки под колеса автомобиля.