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17-летний первоклассник появился в российской сельской школе

Новости. Общество
22:30, 10 Сентября 2021
фото: © Евгения ГУСЕВА / «Комсомольская правда»

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В поселке Таловка в Волгоградской области в первый класс пошел необычный ученик: он на десять лет старше всех своих одноклассников.

Об этом сообщает Российская газета.

«Это не наша семья, не таловская. Они недавно приехали, а нам вручили постановление комиссии по делам несовершеннолетних, что парня направляют на учебу, — рассказала „РГ“ директор школы Вера Чехольская. — Сейчас он проходит медкомиссию, на занятия ходит. Но он не сидит вместе с маленькими детьми, у него отдельное расписание».

Такое обособление необходимо. Педагоги постарались, чтобы необычного первоклассника не дразнили. Семья 17-летнего юноши вообще выступала против того, чтобы он приобщался к образованию.

По закону учиться в обычной школе можно до 18 лет. Впрочем, есть и другие формы: вечернее отделение, экстернат, семейное образование.

«Без умственной отсталости и в таком возрасте дети способны освоить программу нескольких классов за год. Но не самостоятельно, а при помощи учителей, — пояснила уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. — У нас некоторое время назад уже была история с другим мальчиком, правда, он был помладше. Его вообще обнаружили у чужих людей. Сначала разыскали его мать, а его отправили на индивидуальное обучение. И начальную школу он за год прошел. А ситуацию в Еланском районе мы пока выясняем, готового решения пока нет».

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