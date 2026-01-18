17-летний подросток пострадал в ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске

На дороге в столице Карелии перевернулся автомобиль.

16 января в 21:47 в районе дома № 44б по Лесному проспекту в Петрозаводске автомобиль Renault опрокинулся на крышу, сообщили в Госавтоинспекции по городу.

За рулём иномарки находился 19-летний юноша. Как пояснили в дорожной полиции, молодой человек не учёл сложные погодные условия и смог справиться с управлением.

В результате ДТП пострадал 17-летний подросток, находившийся в салоне транспортного средства.

